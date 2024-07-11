Bacaya yuva yapan arılardan ev sahibine bal hediyesi

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 katlı binanın bacasına yaptıkları yuvada bal üreten arılar, kovanla bahçeye taşındı.

Taşucu Mahallesi'ndeki binanın 3. katında oturan Hüsnü Sütoğlu, ikametinde uçan arıların yoğunlaşması üzerine çatıya çıktı.

İncelediği bacada çok sayıda arının olduğunu gören Sütoğlu, arıcılık yapan arkadaşları Koray Bilgen ve Musa Akyürek'ten yardım istedi.

Giydikleri koruyucu kıyafetle bacayı söken Bilgen ile Akyürek, uzun uğraşlar sonucu bal dolu petekler ve arıları çıkardı.