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        Bacaya yuva yapan arılardan ev sahibine bal hediyesi

        Mersin'in Silifke ilçesinde 3 katlı binanın bacasına yaptıkları yuvada bal üreten arılar, kovanla bahçeye taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:25
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        Bacaya yuva yapan arılardan ev sahibine bal hediyesi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde 3 katlı binanın bacasına yaptıkları yuvada bal üreten arılar, kovanla bahçeye taşındı.

        Taşucu Mahallesi'ndeki binanın 3. katında oturan Hüsnü Sütoğlu, ikametinde uçan arıların yoğunlaşması üzerine çatıya çıktı.

        İncelediği bacada çok sayıda arının olduğunu gören Sütoğlu, arıcılık yapan arkadaşları Koray Bilgen ve Musa Akyürek'ten yardım istedi.

        Giydikleri koruyucu kıyafetle bacayı söken Bilgen ile Akyürek, uzun uğraşlar sonucu bal dolu petekler ve arıları çıkardı.

        Kovana yerleştirilen arılar, bir bahçeye götürüldü.

        Bilgen, AA muhabirine, arıların ev sahibine yaklaşık 3 kilogram bal hediye ettiğini söyledi.

        Arıların üretime doğal yaşam alanlarında devam edeceğini belirten Bilgen, "Ev sahibi arıların zarar görmemesi için bizden yardım istedi. Biz de arıları ve balı çıkardık. Arılar artık gerçek bir kovanda yaşayıp bal üretecekler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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