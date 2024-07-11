Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde muhafaza öngerme sisteminin montajı tamamlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin reaktör binasında muhafaza öngerme sisteminin montajı gerçekleştirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, reaktör binasının iç koruma kabını dış ortamdan izole eden ve güvenli bariyer oluşturan hermetik muhafazanın parçası olan sistemin montajı tamamlandı.

Yüksek teknolojiyle geliştirilen sistem, çelik halat demetlerinin gerilmesini sağlayarak reaktör binasının beton yapılarına fazladan dayanıklılık kazandırıyor.

Sistem, aşırı yükler ve bunların kombinasyonları için tasarlanmış muhafaza güvenlik sisteminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Koruma kabı, 5 kilogram/santimetrekarelik iç basınca, 30 kPa'lık bir şok dalgasından kaynaklanan dış darbeye ve uçak çarpmasına dayanabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Öngerme sistemi, reaktör binasının ve NGS'nin bir bütün olarak güvenliğini, dayanıklılığını ve verimliğini artırıyor." ifadesini kullandı.