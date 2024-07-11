Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.T'nin kullandığı 33 YA 616 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan araçtaki sürücü ve A.T. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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