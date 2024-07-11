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        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:20
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        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İ.T'nin kullandığı 33 YA 616 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan araçtaki sürücü ve A.T. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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