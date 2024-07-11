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        Akkuyu Nükleer AŞ'den çalışanların yemekten sonra rahatsızlanmasına ilişkin açıklama:

        Akkuyu Nükleer AŞ, yemekhanede yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak revire başvuran yaklaşık 200 çalışandan hastaneye sevk edilen 50'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:06 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:06
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        Akkuyu Nükleer AŞ'den çalışanların yemekten sonra rahatsızlanmasına ilişkin açıklama:
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        Akkuyu Nükleer AŞ, yemekhanede yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak revire başvuran yaklaşık 200 çalışandan hastaneye sevk edilen 50'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

        Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında faaliyet gösteren inşaat şirketlerine bağlı bazı çalışanların, yemekhanede yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandığı belirtildi.

        Çalışanların revire başvurduğu aktarılan açıklamada, "Şu ana kadar yaklaşık 200 başvuru tespit edilmiş olup 50 kişi hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye başvuranların tamamı, ayakta gördükleri tedavinin ardından taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Akkuyu NGS sahasındaki kantinlerden ve çalışanların ikamet ettiği kamplardan gıda numuneleri alıp inceleme başlatmıştır. Akkuyu Nükleer AŞ ve yemek hizmetlerinden sorumlu yüklenici firmalar, yetkililere gerekli desteği sağlamaktadır. Akkuyu NGS inşaat sahasında sağlık personelinin bu denetim için fazla mesai yapması uygun görülmüştür."

        Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Soruşturma sonucunda yemek hizmeti kurallarının taşeron kuruluşlar tarafından ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Akkuyu Nükleer AŞ, ihlalden sorumlu olanlarla ilgili yasal yollara başvuracaktır. Çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması, Akkuyu NGS projesinin uygulanmasında önceliktir. Akkuyu Nükleer AŞ, projede yer alan tüm alt yüklenici kuruluşlardan da bu ilkelere uymalarını talep etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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