Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 08:37 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Karahıdırlı Mahallesi'nde limon yüklü 53 K 2343 plakalı kamyonla seyir halinde bulunan M.B, aracın freninde yaşadığı sorun sebebiyle kamyonun kontrolünü kaybetti.

        Kontrolden çıkan kamyon ağaca çarpmasının ardından bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kamyonda bulunan işçilerin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        Gök gürültülü sağanak uyarısı
        Gök gürültülü sağanak uyarısı
        Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha!
        Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha!
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Biden Zelenski'ye Putin dedi
        Biden Zelenski'ye Putin dedi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"

        Benzer Haberler

        Akkuyu Nükleer AŞ'den çalışanların yemekten sonra rahatsızlanmasına ilişkin...
        Akkuyu Nükleer AŞ'den çalışanların yemekten sonra rahatsızlanmasına ilişkin...
        Müşterisini öldüren köpek eğitmenine 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimleri ile...
        Müşterisini öldüren köpek eğitmenine 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimleri ile...
        Mersin'de veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanığa 16 yıl 8...
        Mersin'de veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanığa 16 yıl 8...
        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde muhafaza öngerme sisteminin montajı tamam...
        Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde muhafaza öngerme sisteminin montajı tamam...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı