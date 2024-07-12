Mersin'de duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Karahıdırlı Mahallesi'nde limon yüklü 53 K 2343 plakalı kamyonla seyir halinde bulunan M.B, aracın freninde yaşadığı sorun sebebiyle kamyonun kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan kamyon ağaca çarpmasının ardından bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kamyonda bulunan işçilerin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
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