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        Mersin'de farklı suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı

        Mersin'de arananlara yönelik operasyonda 79 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:17 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:17
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        Mersin'de farklı suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de arananlara yönelik operasyonda 79 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "resmi belgede sahtecilik", "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" gibi suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Kent merkezi ve ilçeleri kapsayan operasyonda adresleri belirlenen 79 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyon, polis kamerası ve dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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