Mersin'de farklı suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "resmi belgede sahtecilik", "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" gibi suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenlendi.

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