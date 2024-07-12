Mersin'de farklı suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı
Mersin'de arananlara yönelik operasyonda 79 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de arananlara yönelik operasyonda 79 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "resmi belgede sahtecilik", "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" gibi suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenlendi.
Kent merkezi ve ilçeleri kapsayan operasyonda adresleri belirlenen 79 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, polis kamerası ve dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.