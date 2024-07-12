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        Erdemli'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:55
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        Erdemli'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Fakılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 personel ve 3 arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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