Mersin'de muz yüklü tır devrildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde muz yüklü tır devrildi, aracın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde muz yüklü tır devrildi, aracın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 33 DHA 88 plakalı muz yüklü tır, Şahin Mahallesi D400 kara yolu Tarsus Devlet Hastanesi Kavşağı'nda devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, tırda yüklü muz kutuları etrafa saçıldı.
Tırın yoldan kaldırılması için çalışma devam ederken, trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
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