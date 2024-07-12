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        Mersin'de muz yüklü tır devrildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde muz yüklü tır devrildi, aracın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:20
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        Mersin'de muz yüklü tır devrildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde muz yüklü tır devrildi, aracın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 33 DHA 88 plakalı muz yüklü tır, Şahin Mahallesi D400 kara yolu Tarsus Devlet Hastanesi Kavşağı'nda devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, tırda yüklü muz kutuları etrafa saçıldı.

        Tırın yoldan kaldırılması için çalışma devam ederken, trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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