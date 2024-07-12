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        Hatayspor, forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo'yu transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:45 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:45
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        Hatayspor, forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo'yu transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon FK Krasnodar'da forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Ender Yardımcı ve futbol şube sorumlumuz Mehmet Reşat Akpınar katıldı. Jonathan'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

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