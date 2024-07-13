Mersin'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Karaisalı Mahallesi Tekesivrisi mevkisinde gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 3 arazöz ve su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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