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        Mersin'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:25
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        Mersin'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Karaisalı Mahallesi Tekesivrisi mevkisinde gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 3 arazöz ve su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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