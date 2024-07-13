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        Mersin'de gencin "mide balonu" operasyonunda ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de 22 yaşındaki gencin özel hastanede uygulanan "mide balonu" operasyonunda ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:07 Güncelleme: 13.07.2024 - 22:07
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        Mersin'de gencin "mide balonu" operasyonunda ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'de 22 yaşındaki gencin özel hastanede uygulanan "mide balonu" operasyonunda ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki bir özel hastanede 5 Haziran'da "mide balonu" taktırmak isteyen üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün operasyonda yaşamını yitirmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

        Gencin ölümünün ardından "cesede müdahale şüphesi doğuran tespitler kapsamındaki delil karartma iddiaları"na yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan operasyonu yapan doktor D.E'nin sekreteri S.A.S. tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, savcılık tarafından doktor D.E. ve kurulca tespit edilecek diğer görevliler hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma izni verilmesi için Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulundan istenen iznin sonucunun beklendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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