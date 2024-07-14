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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'de 2 kilo 500 gram esrar ve 535 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:03 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:03
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de 2 kilo 500 gram esrar ve 535 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mut, Çamlıyayla, Toroslar ve Silifke ilçelerindeki 6 ikamete operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 2 kilo 500 gram esrar ve 535 kök Hint keneviri ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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