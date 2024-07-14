Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

"Vatanımızın bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır."

Topsakaloğlu, mesajında, 15 Temmuz'un, milli egemenliğini yok etmek isteyenlere karşı kazanılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu belirtti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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