Anamur Kaymakamı Bozdemir'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozdemir, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün, devletin ve milletin istiklaline kasteden 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirtti.
Türk milletinin, kararlı bir duruş sergilediğini kaydeden Bozdemir, "Şanlı tarihimizin altın sayfalarına '15 Temmuz destanı' olarak not düşülen bu büyük zafer, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin bize emanetidir. Bize düşen görev, bu emanete sahip çıkmaktır." ifadesini kullandı.
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