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        Mersin Valisi Pehlivan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:16
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        Mersin Valisi Pehlivan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Pehlivan, mesajında, 15 Temmuz'un, "kahramanlık destanı" olarak tarihe geçtiğini anlattı.

        Milli ruhu ve şuuru her daim canlı tutarak bu destanı gelecek nesillere aktaracaklarını belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Bu vatanın evlatları olarak, gönül ve el birliği içinde daha da kenetlenecek, vatanımıza, devletimize, cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkarak ülkemizin her alanda daha da kuvvetlenmesi için tarihe damga vurmuş kahraman ecdadımızın cesaret ve fedakarlığından ilham alarak milletçe var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

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