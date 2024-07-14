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        Mersin'de ırmağa giren çocuk hayatını kaybetti

        Mersin'in Mut ilçesinde ırmakta boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 23:07 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:07
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        Mersin'de ırmağa giren çocuk hayatını kaybetti
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        Mersin'in Mut ilçesinde ırmakta boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Kadiköy Mahallesi'nde Göksu Irmağı'na giren 11 yaşındaki İ.D. boğulma tehlikesi geçirince çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

        Durumun bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mut Devlet Hastanesine kaldırılan İ.D. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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