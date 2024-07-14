Mersin'de ırmağa giren çocuk hayatını kaybetti

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kadiköy Mahallesi'nde Göksu Irmağı'na giren 11 yaşındaki İ.D. boğulma tehlikesi geçirince çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

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