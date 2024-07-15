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        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:42 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:44
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        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kızılca Mahallesi Kozağacı Yaylası'ndaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile 2 arazöz ve su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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