Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kızılca Mahallesi Kozağacı Yaylası'ndaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile 2 arazöz ve su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan söndürüldü.
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