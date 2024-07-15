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        Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar tekne turuna katıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik tekne turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:37 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:37
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        Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar tekne turuna katıldı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik tekne turu düzenlendi.

        Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkezde rehberlik, bakım ve psikososyal destek hizmeti alanlar için yat gezisi organize edildi.

        Taşucu Limanı'ndan hareket eden tekneye binen 80 kişi, koyları gezdi.

        Denize giren katılımcılar, şarkılar eşliğinde eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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