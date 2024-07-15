Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar tekne turuna katıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik tekne turu düzenlendi.
Mersin'in Silifke ilçesinde 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik tekne turu düzenlendi.
Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkezde rehberlik, bakım ve psikososyal destek hizmeti alanlar için yat gezisi organize edildi.
Taşucu Limanı'ndan hareket eden tekneye binen 80 kişi, koyları gezdi.
Denize giren katılımcılar, şarkılar eşliğinde eğlendi.
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