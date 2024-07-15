Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Belen ilçesinde Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitliği ziyaret etti.

Dörtyol ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

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