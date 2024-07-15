Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

        Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Dua okunan programın ardından Akyüz, Yarenlik Alanı'nda açılan 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini inceledi.

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ziyaretçiler, şehit kabirlerine çiçek koydu.

        Dörtyol ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

        Belen ilçesinde Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitliği ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        "Allah, bitti demeden bitmez"
        "Allah, bitti demeden bitmez"
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kupaların efendisi!
        Kupaların efendisi!
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'

        Benzer Haberler

        Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar tekne turuna katıldı
        Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar tekne turuna katıldı
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'de tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Mersin'de tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
        Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edil...
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edil...
        Mersin'de ırmağa giren çocuk hayatını kaybetti
        Mersin'de ırmağa giren çocuk hayatını kaybetti