Mersin'de su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan Ceylan'ın ailesi, kendisine ulaşamayınca arazide arama yaptı.

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