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        Mersin'de su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Mersin'de incir toplamak için gittiği arazide su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 21:18 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:20
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        Mersin'de su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Mersin'de incir toplamak için gittiği arazide su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde incir toplamaya giden Mehmet Ceylan (56), arazide fark etmediği su kuyusunu düştü.

        Yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan Ceylan'ın ailesi, kendisine ulaşamayınca arazide arama yaptı.

        Ceylan'ın kuyuya düştüğünü gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince halat yardımıyla kuyudan çıkarılan Ceylan, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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