Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

        Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:24 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan bu kişilerden çok sayıda doküman ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Mevsim normallerinin 6 derece üzerinde! Çok sıcak olacak!
        Mevsim normallerinin 6 derece üzerinde! Çok sıcak olacak!
        Trump yeniden halk karşısında
        Trump yeniden halk karşısında
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        Venedik'e girişte 29 günde 2,2 milyon euro toplandı
        Venedik'e girişte 29 günde 2,2 milyon euro toplandı
        Trump'ın başkan yardımcısı adayı J.D Vance kim?
        Trump'ın başkan yardımcısı adayı J.D Vance kim?
        Silahlı kavgada 2 kardeş ölmüştü; 3 zanlı tutuklandı
        Silahlı kavgada 2 kardeş ölmüştü; 3 zanlı tutuklandı
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Galatasaray'dan tatsız prova
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Mersin'de 'Anma Yürüyüşü' düzenledi
        Mersin'de 'Anma Yürüyüşü' düzenledi
        Mersin'de su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Mersin'de su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret ed...
        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret ed...
        Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar tekne turuna katıldı
        Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar tekne turuna katıldı
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'de tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Mersin'de tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü