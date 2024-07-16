Mersin'de dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı
Mersin'in Tarsus ilçesinde dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Taşçılı Mahallesi'nde dereye düşen köpeği fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dere yatağına merdivenle inerek köpeği kurtardı.
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