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        Mersin'de dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 19:22 Güncelleme: 16.07.2024 - 19:22
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        Mersin'de dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Taşçılı Mahallesi'nde dereye düşen köpeği fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dere yatağına merdivenle inerek köpeği kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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