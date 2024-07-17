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        Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Mersin merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:10
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        Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Mersin merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmaları sürdürdü.

        Bu kapsamda, Mersin'de güncel öğrenci yapılanmasında faaliyet yürütüldüğü, örgütten kopmaları önlemek, mensuplarını bir arada tutabilmek, yeni öğrenci kazandırmak amacıyla "öğrenci evleri" açıldığı, örgüte maddi destek sağlandığı ve "kamp" adı altında etkinlikler düzenlendiği belirlendi.

        Çalışmalarda, sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla internet tabanlı şifreli programlar üzerinden iletişim kurulduğu saptandı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu 12 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zanlıların Mersin, İzmir, Adana, Niğde, Şanlıurfa, Elazığ ve Osmaniye'deki ikametlerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarının kendi aralarında "Signal" isimli haberleşme uygulaması üzerinden iletişim kurdukları, talimat ve bilgileri uygulama üzerinden paylaştıkları belirlendi.

        Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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