Yıldızlar Avrupa şampiyonu boksör Buse Nur Yazan, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi

YAKUP SAĞLAM - Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen 16 yaşındaki milli sporcu Buse Nur Yazan, Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkabilmek için çalışıyor.

Mersin'de spor salonunda izlediği ağabeyinden etkilenip 2016'da boksa başlayan Buse, sıkı antrenmanlarla kendini geliştirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü kadrosunda bulunan Buse, mücadele ettiği kilolarda 3 kez Türkiye şampiyonluğu yaşarken, geçen yıl Erzurum'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üst miniklerde altın madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporcu, 21 Haziran-3 Temmuz'da Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 66 kiloda elde ettiği birincilikle adını bir kez daha zivreye yazdırdı.

Sezonun kendisi için güzel geçtiğini belirten Buse, "Türkiye Şampiyonası'nda çıktığım 5 maçta rakiplerimi nakavtla yenerek şampiyon oldum. Avrupa'da oynadığım 3 karşılaşmayı da 5-0'lık skorlarla kazandım." dedi.

Buse, boksu severek yaptığını, uluslararası organizasyonlarda İstiklal Marşı'nı okutmaktan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Kariyerine dünya şampiyonluğu eklemek için azimle çalıştığını vurgulayan milli boksör, "Hedeflerime ulaşabilmek için her gün çift antrenman yapıyorum. Yeni hedefim dünya şampiyonu olmak. Daha sonra Los Angeles 2028 Olimpiyatları için kota alıp, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.