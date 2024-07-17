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        Yıldızlar Avrupa şampiyonu boksör Buse Nur Yazan, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi

        YAKUP SAĞLAM - Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen 16 yaşındaki milli sporcu Buse Nur Yazan, Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkabilmek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:13
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        Yıldızlar Avrupa şampiyonu boksör Buse Nur Yazan, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi
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        YAKUP SAĞLAM - Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen 16 yaşındaki milli sporcu Buse Nur Yazan, Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkabilmek için çalışıyor.

        Mersin'de spor salonunda izlediği ağabeyinden etkilenip 2016'da boksa başlayan Buse, sıkı antrenmanlarla kendini geliştirdi.

        Fenerbahçe Spor Kulübü kadrosunda bulunan Buse, mücadele ettiği kilolarda 3 kez Türkiye şampiyonluğu yaşarken, geçen yıl Erzurum'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üst miniklerde altın madalya kazandı.

        Ay-yıldızlı sporcu, 21 Haziran-3 Temmuz'da Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 66 kiloda elde ettiği birincilikle adını bir kez daha zivreye yazdırdı.

        Antrenmanlarını milli takım antrenörü Naci Oral eşliğinde sürdüren boksör, ekimde düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'ndan da zaferle dönmek istiyor.

        - Ağabeyinin yönlendirmesi hayatını değiştirdi

        Milli sporcu Buse Nur Yazan, AA muhabirine, ağabeyinin yönlendirmesiyle başladığı boksun hayatını değiştirdiğini söyledi.

        Sezonun kendisi için güzel geçtiğini belirten Buse, "Türkiye Şampiyonası'nda çıktığım 5 maçta rakiplerimi nakavtla yenerek şampiyon oldum. Avrupa'da oynadığım 3 karşılaşmayı da 5-0'lık skorlarla kazandım." dedi.

        Buse, boksu severek yaptığını, uluslararası organizasyonlarda İstiklal Marşı'nı okutmaktan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

        Kariyerine dünya şampiyonluğu eklemek için azimle çalıştığını vurgulayan milli boksör, "Hedeflerime ulaşabilmek için her gün çift antrenman yapıyorum. Yeni hedefim dünya şampiyonu olmak. Daha sonra Los Angeles 2028 Olimpiyatları için kota alıp, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

        Buse, desteklerinden dolayı antrenörü Oral ve Fenerbahçe Kulübüne de teşekkür etti.

        - Oral: "Kamp ve maç dönemini iyi şekilde yönetti"

        Antrenör Naci Oral, sporcusunun başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

        Buse Nur Yazan'ın sistemli çalışan bir boksör olduğunu dile getiren Oral, "Buse, kamp ve maç dönemini iyi şekilde yönetti, sıkı şekilde çalıştı. Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl kaybettiği rakibine karşı kazandı ve çıtayı yükseltti. Şimdiki hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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