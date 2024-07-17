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        Akdenizli hazır giyimcilerden yılın ilk yarısında 178,4 milyon dolarlık ihracat

        Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ocak-haziran döneminde 178,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:21
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        Akdenizli hazır giyimcilerden yılın ilk yarısında 178,4 milyon dolarlık ihracat
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        Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ocak-haziran döneminde 178,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Tekin, yazılı açıklamasında, ilk 6 ayda ihracat pazarlarına 21 bin 95 ton ürün ulaştırdıklarını belirtti.

        Birliğin dış satımının geçen yıla oranla arttığına işaret eden Tekin, "AHKİB, yılın ilk yarısındaki ihracat performansında yüzde 5 artış sağlayarak Türkiye'ye 178,4 milyon dolar döviz kazandırdı." ifadesini kullandı.

        Ocak-haziran döneminde en fazla dış satımı Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında yaptıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

        "Hollanda'da 76,6 milyon, İspanya'da 16,8 milyon, Almanya'da da 15 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışı yüzde 116 oranla Hollanda pazarında yakaladık. Bu ülkeyi yüzde 71 artış ve 6,99 milyon dolarla Suudi Arabistan, yüzde 66 artış ve 3,3 milyon dolarla İtalya, yüzde 57 artış ve 6,8 milyon dolarla ABD takip etti."

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