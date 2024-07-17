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        Anamur Kaymakamı Bozdemir, LGS sınavında tam puan alan öğrenciyi tebrik etti

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan İlkim Duru Akkoyun'u kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:37
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        Anamur Kaymakamı Bozdemir, LGS sınavında tam puan alan öğrenciyi tebrik etti
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan İlkim Duru Akkoyun'u kutladı.

        Akkoyun'u makamında ağırlayan Bozdemir, öğrenciye başarısından dolayı hediye verdi.

        Bozdemir, Akkoyun'u tebrik ettiğini belirterek, "Bütün başarılı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Onlara her türlü desteğe hazırız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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