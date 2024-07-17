Anamur Kaymakamı Bozdemir, LGS sınavında tam puan alan öğrenciyi tebrik etti

Bozdemir, Akkoyun'u tebrik ettiğini belirterek, "Bütün başarılı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Onlara her türlü desteğe hazırız." dedi.

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