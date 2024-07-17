Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 23:18 Güncelleme: 17.07.2024 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Eyüp D. yönetimindeki 33 KBH 98 plakalı otomobil, Ulugöz Mahallesi'nde, Hüseyin A. idaresindeki 80 KK 402 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kontrolden çıkan 33 KBH 98 plakalı otomobil, bir evin ambar bölümüne çarparak durabildi.

        Diğer araç ise karşı şeride geçerek yol kenarındaki bir bahçenin duvarına çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü Eyüp D, Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Hasta olduğumu söyleselerdi seçimden çekilirdim'
        'Hasta olduğumu söyleselerdi seçimden çekilirdim'
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Etna'da büyük patlama
        Etna'da büyük patlama
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif

        Benzer Haberler

        Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri, KKTC'ye uğurlandı
        Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri, KKTC'ye uğurlandı
        Ankara'dan Mersin'e gelen 90 Kıbrıs gazisi KKTC'ye uğurlandı
        Ankara'dan Mersin'e gelen 90 Kıbrıs gazisi KKTC'ye uğurlandı
        Anamur Kaymakamı Bozdemir, LGS sınavında tam puan alan öğrenciyi tebrik ett...
        Anamur Kaymakamı Bozdemir, LGS sınavında tam puan alan öğrenciyi tebrik ett...
        Mersin Uluslararası Limanı'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Vincent NG oldu
        Mersin Uluslararası Limanı'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Vincent NG oldu
        Akdenizli hazır giyimcilerden yılın ilk yarısında 178,4 milyon dolarlık ihr...
        Akdenizli hazır giyimcilerden yılın ilk yarısında 178,4 milyon dolarlık ihr...
        Yıldızlar Avrupa şampiyonu boksör Buse Nur Yazan, gözünü Dünya Şampiyonası'...
        Yıldızlar Avrupa şampiyonu boksör Buse Nur Yazan, gözünü Dünya Şampiyonası'...