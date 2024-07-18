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        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI - KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını değerlendirdi:

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, "Kahraman Mehmetçik Ada'ya savaş için değil barışı sağlamak için müdahale etmişti. Bu çok önemlidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:54 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:54
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        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI - KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını değerlendirdi:
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, "Kahraman Mehmetçik Ada'ya savaş için değil barışı sağlamak için müdahale etmişti. Bu çok önemlidir." dedi.

        "Kıbrıs Barış Harekatı"nın 50. yılına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Mendeli, Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini söyledi.

        Mendeli, Rumların Enosis emelleri yüzünden 11 yıl boyunca korku, şiddet, ulaşım sıkıntısı, can ve mal kayıplarını birebir yaşadıklarını dile getirdi.

        O dönemin kendileri için kan, gözyaşı ve katliam demek olduğunu anlatan Mendeli, şöyle devam etti:

        "Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği darbe neticesinde Kıbrıs Cumhuriyeti ortadan kaldırıldı. 1960 garanti ve ittifak anlaşmaları uyarınca 3 garantör ülke vardı. Bu ülkelerden İngiltere askeri darbeye hiçbir karşı müdahalede bulunmamıştı. Anavatan Türkiye'nin, Kıbrıs'ta yasal garantörlüğü yanında soydaşlarının varlığı ve varoluşu söz konusuydu. O yüzden de tek taraflı müdahale hakkını kullanarak 20 Temmuz'da bir müdahalede bulundu. 20 Temmuz'da kahraman Mehmetçik Ada'ya savaş için değil barışı sağlamak için müdahale etmişti. Bu çok önemlidir."

        Mendeli, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, şanlı bayraklarının altında huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını, bunu Kıbrıs Barış Harekatı'na, kahraman mücahit, Mehmetçik'e ve aziz şehitlere borçlu olduklarını dile getirdi.

        "Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı bugün Ada'da Kıbrıs Türk halkı diye halk olmayacaktı." diyen Mendeli, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bizler bugünlere ana vatanımız Türkiye sayesinde geldik. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40 yaşına gelmiş tüm kurum ve kurum kuruluşlarıyla dimdik ayakta bir cumhuriyettir. Bu süreç zarfında bizler ana vatanımız Türkiye ile bunca yaşanan mezalimi bilmemize rağmen hiçbir zaman kin güdüp, intikam peşinde koşmadık. Bunun yerine iyi niyetle çözüm arayışlarımızı sürdürdük. Amaç elbette ki 1974'teki barış harekatında sağlanan barışın kalıcı olmasını sağlamaktı. Ancak bunu yaparken de egemenliğimiz ve ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü asla pazarlık olamazdı. Bunlar bizim için kırmızı çizgilerdir."

        Mendeli, aradan 50 yıl geçmesine rağmen Rumların siyaseti nedeniyle bugüne kadar barış ve çözüme ulaşılamadığını söyledi.

        - "Türkiye'yle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz"

        Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dost ve müttefik devletlere yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyınız" çağrısının kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Zalihe Mendeli, şöyle devam etti:

        "Dün olduğu gibi bugün de ana vatanımız Türkiye'yle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugüne kadar ana vatan ile birçok ekonomik paketler imzalandı, projeler hayata geçirildi. 'Asrın Projesi' diye tabir ettiğimiz Su Temin Projesi ile Anadolu'nun suyu ülkemizdedir. Elektrikle ilgili yatırımlar var. Okullar, yollar, havalimanı... Bunlar önemli gelişmeler. Ana vatan Türkiye ile omuz omuza, daha müreffeh yarınlara gidebilmek için çalışmakta olduğumuzu söyleyebilirim."

        Mendeli, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında güçlü bağ bulunduğunu dile getirerek, "Kıbrıs Türk halkı dili, dini, kültürü, gelenek ve görenekleriyle ana vatan Türkiye'ye yürekten bağlıdır. Ana vatanımız güçlendikçe biz de güçleneceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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