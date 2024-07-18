Etkinlik boyunca Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik edeceği yüzücüler, Anamur'dan aldıkları Türk bayrağını, harekatın 50. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da KKTC yetkililerine teslim edecek.

Konuşmanın ardından Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Türk bayrağını sporculara teslim etti.

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübünce bu yıl 4. kez düzenlenen yüzme maratonu dolayısıyla Anamur iskelesinde tören gerçekleştirildi.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kulaç atacak.

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