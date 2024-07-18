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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü

        Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kulaç atacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:12 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:12
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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü
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        Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kulaç atacak.

        İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübünce bu yıl 4. kez düzenlenen yüzme maratonu dolayısıyla Anamur iskelesinde tören gerçekleştirildi.

        Kürşad Tüzmen, törendeki konuşmasında, Anamur'dan Girne'ye kadar 93 kilometrelik parkurda yüzeceklerini söyledi.

        Katılımcıların profesyonel yüzücülerden oluştuğunu belirten Tüzmen, parkuru 30-35 saatte tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

        Konuşmanın ardından Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Türk bayrağını sporculara teslim etti.

        Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve 7 sporcu, hazırlıkların ardından iskeleden denize girdi.

        Etkinlik boyunca Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik edeceği yüzücüler, Anamur'dan aldıkları Türk bayrağını, harekatın 50. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da KKTC yetkililerine teslim edecek.

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