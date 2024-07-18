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        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:54
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        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Akdegik Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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