Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Akdegik Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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