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        Mersin'de ORKÖY projesi kapsamında vatandaşlara traktör desteği verildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında alınan 3 traktör, orman köylülerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:36
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        Mersin'de ORKÖY projesi kapsamında vatandaşlara traktör desteği verildi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında alınan 3 traktör, orman köylülerine teslim edildi.

        Anamur Orman İşletme Müdürlüğünce, ORKÖY projesiyle bu yıl 55 aileye 8 milyon 94 bin lira kredi desteği sağlandı.

        Bu kapsamda alınan 3 traktör, Kükür Mahallesi'ndeki orman köylülerine ulaştırıldı.

        Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, projeyle daha çok insana hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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