Mersin'de ORKÖY projesi kapsamında vatandaşlara traktör desteği verildi

Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, projeyle daha çok insana hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğünce, ORKÖY projesiyle bu yıl 55 aileye 8 milyon 94 bin lira kredi desteği sağlandı.

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