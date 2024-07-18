Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar atıkları geri dönüşüme kazandırıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi Müdürü Mustafa Sarı, yetişkinlerin üretime katkıda bulunmaları için etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda geri dönüşüm eğitimine katılan 60 yaş üstü 30 kişi, atık malzemelerden masa, sandalye, tablo ve dekoratif ürün tasarlıyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, rehberlik, bakım ve psikososyal destek hizmeti alan vatandaşlar için çalışmalar yürütülüyor.

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