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        Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar atıkları geri dönüşüme kazandırıyor

        Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinde ağırlanan 60 yaş üstü vatandaşlar, atık malzemeleri kullanarak ürün tasarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:40
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        Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar atıkları geri dönüşüme kazandırıyor
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        Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinde ağırlanan 60 yaş üstü vatandaşlar, atık malzemeleri kullanarak ürün tasarlıyor.

        Merkezden yapılan açıklamaya göre, rehberlik, bakım ve psikososyal destek hizmeti alan vatandaşlar için çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda geri dönüşüm eğitimine katılan 60 yaş üstü 30 kişi, atık malzemelerden masa, sandalye, tablo ve dekoratif ürün tasarlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi Müdürü Mustafa Sarı, yetişkinlerin üretime katkıda bulunmaları için etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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