Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Takım kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Kaptanımıza formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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