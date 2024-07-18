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        Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:50 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:50
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        Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Takım kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Kaptanımıza formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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