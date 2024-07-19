Anamur Belediye Başkanı Deniz, paramotor ekibiyle bir araya geldi

Deniz, paramotordan telsiz bağlantısıyla ilçedeki vatandaşları 21 Temmuz'a kadar sürecek 16. Uluslararası Kültür ve Muz Festivaline de davet etti.

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