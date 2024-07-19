Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Anamur Belediye Başkanı Deniz, paramotor ekibiyle bir araya geldi

        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, ilçede antrenmanlarını sürdüren paramotor ekibiyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anamur Belediye Başkanı Deniz, paramotor ekibiyle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, ilçede antrenmanlarını sürdüren paramotor ekibiyle bir araya geldi.

        Deniz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinleri kapsamında, Anamur'dan KKTC'ye uçuş yapmayı planlayan paramotor ekibini ziyaret etti.

        Ekibin antrenmanlarına katılan Deniz, paramotoro da bindi.

        Deniz, paramotordan telsiz bağlantısıyla ilçedeki vatandaşları 21 Temmuz'a kadar sürecek 16. Uluslararası Kültür ve Muz Festivaline de davet etti.

        Uçuş sonrasında açıklamada bulunan Deniz, Anamur'u havadan denetleme imkanı bulduğunu da kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        En-Nesyri için cevap günü!
        En-Nesyri için cevap günü!
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        15 yıllık küslük sona erdi
        15 yıllık küslük sona erdi
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı
        Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı
        Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar atıkları geri dönüşüme kazandırıyor
        Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar atıkları geri dönüşüme kazandırıyor
        Mersin'de ORKÖY projesi kapsamında vatandaşlara traktör desteği verildi
        Mersin'de ORKÖY projesi kapsamında vatandaşlara traktör desteği verildi
        Eski Bakan Tüzmen ile sporcular, Kıbrıs'a yüzerek Türk bayrağı götürecek
        Eski Bakan Tüzmen ile sporcular, Kıbrıs'a yüzerek Türk bayrağı götürecek
        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü