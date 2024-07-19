Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi 1,8 milyar dolara ulaştı

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Çeşitli sektörlerden 364 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 1,8 milyar dolar oldu.

Mersin Uluslararası Limanı'na yakınlığı, özel rıhtımının bulunması ve kara yollarına bağlantısıyla öne çıkan bölgede, ocak-haziran döneminde çok sayıda ülkeye ürün ulaştırıldı.

Bölgenin ocak-haziran dönemindeki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,8 milyar dolara çıktı.

Çeşitli sektörlerden 364 firmanın yaptığı ticaretin yüzde 72'sini sınai ürünler, yüzde 28'ini de tarım ürünleri oluşturdu.

En çok ihracat yapılan ülkeler, İtalya, ABD, Irak, Hollanda, Suudi Arabistan ve Almanya oldu.

Gıda, meyve ve kimya sanayi ile dokumacılık en çok işlem gören ürün grupları olarak kayıtlara geçti.

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Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, Türkiye'nin faaliyete geçen ilk serbest bölgelerinden biri olarak üretim, ticaret ve lojistik merkezi görevi üstlendiklerini söyledi.

Yılın ilk yarısındaki ticaret hacmini geliştirmek istediklerini belirten Mum, "Bu ticaret hacmini yeterli görmüyor, daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Yıl sonunda 4 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede çalışmalar yapıyoruz." dedi.