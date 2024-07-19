Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi 1,8 milyar dolara ulaştı
MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Çeşitli sektörlerden 364 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 1,8 milyar dolar oldu.
MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Çeşitli sektörlerden 364 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 1,8 milyar dolar oldu.
Mersin Uluslararası Limanı'na yakınlığı, özel rıhtımının bulunması ve kara yollarına bağlantısıyla öne çıkan bölgede, ocak-haziran döneminde çok sayıda ülkeye ürün ulaştırıldı.
Bölgenin ocak-haziran dönemindeki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,8 milyar dolara çıktı.
Çeşitli sektörlerden 364 firmanın yaptığı ticaretin yüzde 72'sini sınai ürünler, yüzde 28'ini de tarım ürünleri oluşturdu.
En çok ihracat yapılan ülkeler, İtalya, ABD, Irak, Hollanda, Suudi Arabistan ve Almanya oldu.
Gıda, meyve ve kimya sanayi ile dokumacılık en çok işlem gören ürün grupları olarak kayıtlara geçti.
- 10 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor
Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, Türkiye'nin faaliyete geçen ilk serbest bölgelerinden biri olarak üretim, ticaret ve lojistik merkezi görevi üstlendiklerini söyledi.
Yılın ilk yarısındaki ticaret hacmini geliştirmek istediklerini belirten Mum, "Bu ticaret hacmini yeterli görmüyor, daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Yıl sonunda 4 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede çalışmalar yapıyoruz." dedi.
Mum, bölgenin 10 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağladığını dile getirdi.
Bölgede 280 yerli ve 84 yabancı firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Mum, şöyle konuştu:
"Mersin Serbest Bölgesi'nin coğrafi konumunun önemi sayesinde yeni firmalardan talepler alıyoruz. Alanlarımızın dolu olması ve yeni yatırım alanı bulunmamasına rağmen hazır kapalı alanlardan yer vermeye çalışıyoruz. Bölge, Doğu Akdeniz'deki konumu sayesinde uluslararası bazda tanınırlığını sürdürüyor."
Mum, Mersin Serbest Bölgesi'nin, Küresel Serbest Bölgeler İttifakınca "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Model Bölgesi" kategorisine dahil edilmesinin kendileri açısından başarı olduğunu da sözlerine ekledi.
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