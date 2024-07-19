KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI - Mersinli Kıbrıs gazisi 50 yıl önceki cesaret ve kararlılığını koruyor

ALEYNA COŞKUN - Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 72 yaşındaki gazi Celal İnan, aradan 50 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamıyor.

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan İnan, 1974 yılında Bayburt'ta askerlik eğitimini çavuşluk rütbesiyle yaptı.

Eğitiminin ardından barış harekatına katılan askerler arasında yer alan İnan, aradan geçen 50 yıla rağmen o günleri ve yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırlıyor.

Celal İnan, AA muhabirine harekat günlerini hatırladıkça hala duygulandığını söyledi.

Çıkarma gemisiyle adaya gittiklerini anlatan İnan, "Gemiden atlarken halimizi herkes gördü. Daha önce görmediğim bir yer, ilk defa ayak bastım. Tüm engelleri aştık. Benim görevim cephede koşturmak değildi. Yöneticilik yaptım, mühimmatla ilgilendim. Çok şeyler yaşadık. Asker üşümez, yorulmaz, yıpranmaz. Asker askerdir, devamlı dimdiktir. Biz de bu desturla görevimizi ifa ettik. İlk gününden son gününe kadar. Bugünlere geldik." diye konuştu.

İnan, zor günler geçirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"O zaman sıkıntılarımız vardı. Su bulsak ekmek bulamıyor, ekmek bulsak zeytin bulamıyorduk. Gelen geçen arabaları çevirirdim. Şehre inmelerini ve ne bulurlarsa askerime getirmelerini isterdim. Çok kayıp verdim. Hamile kadınlara eziyet edilmesini görmek bir genç olarak kanıma dokunurdu. Gece-gündüz demedim, aklımın, gücümün yettiği kadarınca yapabildiğimi yaptım. Yine savaş olsa en başta koşar, en ön saflarda giderim."