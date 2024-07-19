Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.
Adreste, 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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