Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 113 gram esrar, 453 kök Hint keneviri, 93 kenevir tohumu, tabanca ve 103 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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