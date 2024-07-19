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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:27
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 113 gram esrar, 453 kök Hint keneviri, 93 kenevir tohumu, tabanca ve 103 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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