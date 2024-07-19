Mersin'de tarım alanında çıkan yangında 3 ev yandı

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Kargıcak Mahallesi'deki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yayılan alevler, mahalledeki 3 eve sıçradı.

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