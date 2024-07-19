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        Mersin'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından başka aracın çarptığı kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasının ardından başka aracın çarptığı kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan sürücü de hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:44 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:44
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        Mersin'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından başka aracın çarptığı kişi yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasının ardından başka aracın çarptığı kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan sürücü de hastaneye kaldırıldı.

        H.C.S. idaresindeki 33 ASE 265 plakalı motosiklet, Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, A.B. yönetimindeki 33 VAB 01 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Motosiklette bulunan ve yola savrulan H.M.Ş'ye, karşı istikametten gelen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir kamyonet çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.C.S. ile H.M.Ş, hastaneye kaldırıldı.

        Yolda kalbi duran motosiklet sürücüsünün hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü, H.M.Ş'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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