Mersin'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından başka aracın çarptığı kişi yaralandı

Yolda kalbi duran motosiklet sürücüsünün hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü, H.M.Ş'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklette bulunan ve yola savrulan H.M.Ş'ye, karşı istikametten gelen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir kamyonet çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.