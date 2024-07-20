KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI - Harekatta kullanılan mühimmat ve teçhizat müzede sergileniyor

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından barışı tesis etmek amacıyla düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan mühimmat ve teçhizat, Mersin Deniz Müzesi'nde sergileniyor.

Mersin'de, 14 Temmuz 2011'de açılan deniz müzesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan mühimmat ve teçhizatın sergilenmesi amacıyla salon oluşturuldu.

Müzede hazırlanan Barbaros Ana Sergi Salonu'nda, barış harekatı sırasında kullanılan ve ele geçirilen, çoğunluğu Rumlara ait 43 obje yer alıyor.

Müzeyi ziyaret edenler, harekatla ilgili bilgi alarak, ayaklı havan topu, işaret fişeği tabancası, balta, kasatura, kılıç, çelik miğfer, şarjör, top mermisi kovanı gibi askeri mühimmat ve teçhizatı görme imkanı yakalıyor.

Objelerin bulunduğu bölümde, harekatın unutulmayan hatıraları, Mehmetçiğin fotoğrafları ile harekata ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Müzenin bahçesinde ise 20 Temmuz 1974'teki harekata fiilen katılan ve "barışı denizden taşıyan" TCG Ertuğrul Gemisi'ne ait simus demiri, gemi direği ve gemi topu da bulunuyor.