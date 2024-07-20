Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlandı

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden programda harekatın 50. yılına özel hazırlanan video gösterildi.

        Programda konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Kıbrıs'ta barışın ve huzurun yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

        Adada özgürce yaşamalarını aziz şehitlere, kahraman Mehmetçiğe ve mücahitlere borçlu olduklarını dile getiren Mendeli, şöyle devam etti:

        "Bizler 11 yıl boyunca, bugün Gazze'de, dün Bosna Hersek'te yaşananlara benzer şekilde etnik temizlik ve soykırıma varan saldırılara hedef olduk. Ancak halkımız direnerek başı dik, alnı açık şekilde mücadele edip Türklüğün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmemiş, bayrağımızı gönderden indirtmemiştir. Türkiye'nin 50 yıl önce Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatı olmuştur. Şu anda, tek eksik kalan şey çözümdür. Çözümsüzlüğün de nedeni elbette ki Rum-Yunan ikilisidir."

        Mendeli, KKTC'nin, Türkiye'nin desteğiyle güçlenmeye, Doğu Akdeniz'deki Türk varlığının "serhat bekçisi" olmaya devam edeceğini kaydetti.

        Bir öğrencinin şiir okuduğu etkinlikte, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bando ekibi konser verdi, Jandarma Komando Birliği personelince harmandalı ve zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

        Programa, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Kıbrıs gazileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!

        Benzer Haberler

        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI - Harekatta kullanılan mühimmat ve teçhi...
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI - Harekatta kullanılan mühimmat ve teçhi...
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI - Mersinli gazi, Rumların askeri kampına...
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI - Mersinli gazi, Rumların askeri kampına...
        Mersin'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından başka aracın çarptığı kiş...
        Mersin'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından başka aracın çarptığı kiş...
        Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a, Mersin'de yargılandığı davada 2 yıl 6...
        Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a, Mersin'de yargılandığı davada 2 yıl 6...
        Mersin'de tarım alanında çıkan yangında 3 ev yandı
        Mersin'de tarım alanında çıkan yangında 3 ev yandı
        Selahattin Demirtaş'a yargılandığı davada 2,5 yıl hapis
        Selahattin Demirtaş'a yargılandığı davada 2,5 yıl hapis