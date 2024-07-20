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        Mersin'de şehit aileleri ve Kıbrıs gazileri onuruna yemek verildi

        Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve Kıbrıs gazileri onuruna yemek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:29
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        Mersin'de şehit aileleri ve Kıbrıs gazileri onuruna yemek verildi
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        Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve Kıbrıs gazileri onuruna yemek verildi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda, zorlu mücadeleler sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) temelinin atıldığını söyledi.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine vurgu yapan Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Tarihte gururla hatırlayacağımız, yürek ve bilek gücümüzle kazandığımız çok zaferlerimiz var. Bunların içinde Kıbrıs Barış Harekatı da müstesna yer tutuyor. Türkiye ve KKTC etle tırnak gibidir, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işbirliğini ve beraberliğini pekiştirecektir."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de KKTC'de barış dolu günlerin sürmesini temenni etti.

        KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de adada tesis edilen barışın ve huzurun yıl dönümünü kutladıklarını anlattı.

        Programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ile İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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