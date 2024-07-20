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        AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 21:12 Güncelleme: 20.07.2024 - 21:12
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        AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
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        AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Suphi Öner Öğretmenevi'nde yapılan toplantının açılışında, Türkiye ve Mersin için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Projeleri bir an önce tamamlamak istediklerini dile getiren Sever, "Sıkıntı yaşamadan projeleri tamamlayacağız. Biz birlikte, beraber yürüdükçe önümüzdeki süreçte çok daha güçlenerek, hızlı ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de güçleriyle, beraberlikleriyle, kardeşlik hukukuyla bu yolda yürüdüklerini belirterek, "Bu teşkilat uyumadı, uyumaz. Bu teşkilat genel başkanına, cumhurbaşkanına ve tüm ilişkilerine bağlı olarak disiplinli şekilde yoluna devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da Adana Ana Konteyner Limanı'na ilişkin açıklamaların ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Mersin Lojistik Limanı projesinin iptal edilmiş gibi algı ve suni gündem oluşturduğunu kaydetti.

        Projenin iptal edilmediğinin altını çizen Kıratlı, "Mersin Lojistik Limanı iptal olmamıştır, birkaç etap halinde yapılmaktadır. Etüt proje çalışması devam etmektedir, ihalesi yapılmıştır. İnşallah yıl sonuna kadar da ÇED'e başvuracak hale gelecektir. Bu süreci hep birlikte takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de teşkilatlarının yoğun şekilde samimiyetle ve gayretle çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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