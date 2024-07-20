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        Mersin'de helezon yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde helezon yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 22:03 Güncelleme: 20.07.2024 - 22:03
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        Mersin'de helezon yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde helezon yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.

        Yenice Mahallesi'nde bir yem fabrikasında çalışan Emre Satır (26), helezon yem karma makinesine düştü.

        Arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak çıkarılan Satır, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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