Mersin'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, 5 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında jeneratör, matkap ve çekiç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
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