Mersin'de 1 kilogram esrar ve 188 kök Hint keneviri ele geçirildi
Mersin'de 1 kilogram esrar ve 188 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de 1 kilogram esrar ve 188 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Mut ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen ikametlere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 1 kilogram esrar ve 188 kök Hint keneviri bulan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
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