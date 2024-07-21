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        Mersin'de 1 kilogram esrar ve 188 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Mersin'de 1 kilogram esrar ve 188 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 10:30 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:30
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        Mersin'de 1 kilogram esrar ve 188 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Mersin'de 1 kilogram esrar ve 188 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Mut ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen ikametlere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 1 kilogram esrar ve 188 kök Hint keneviri bulan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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