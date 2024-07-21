Mersin'de Filistin yararına kermes düzenlendi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla kermes organize edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen kermes, Muğdat Camisi bünyesindeki hizmet binasında açıldı.

Kermesi ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan, kadınların hazırladığı ürünleri inceledi.

Pehlivan, Filistin'e yönelik insani yardım faaliyetlerinin kıymetli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in, Filistin'de katliam yaptığı menfur saldırıların bir an evvel sona ermesi ve orada zulüm altında olan kardeşlerimizin özgürlüklerine yeniden kavuşması için en büyük çabayı Türkiye'miz gösteriyor. Bu gayretlere bütün dünyanın ortak olması gerekiyor."