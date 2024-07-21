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        Mersin Valisi Pehlivan, Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezini ziyaret etti

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesindeki Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezinde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 16:19 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:19
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        Mersin Valisi Pehlivan, Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezini ziyaret etti
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesindeki Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezinde inceleme yaptı.

        Pehlivan, Gözlükule Höyüğü kazılarında ortaya çıkarılan buluntuların kayıt altına alındığı "eski çırçır fabrikası" olarak da bilinen merkezi ziyaret etti.

        Kazı başkanı Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özyar'dan bilgi alan Pehlivan, merkez bünyesindeki arkeolojik eser depoları, kazı evi ve laboratuvarı gezdi.

        Pehlivan, incelemesinin ardından gazetecilere, höyüğün tarihinin milattan önce 7 bin yılına kadar gittiğini söyledi.

        Restorasyon çalışmalarına değinen Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Çırçır fabrikasında yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından burası yaşayan bir merkez haline getirilmiştir. Çırçır fabrikası, çalışmalarla 2019'da Avrupa'nın alanında en prestijli ödülü olarak kabul edilen Avrupa Kültürel Miras ödülünü kazanmıştır. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere çalışmada emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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