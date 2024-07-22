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        Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayan firari zanlı saklandığı bahçede yakalandı

        Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, saklandığı narenciye bahçesinde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:49 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:49
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        Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayan firari zanlı saklandığı bahçede yakalandı
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        Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, saklandığı narenciye bahçesinde gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesinde 7 Temmuz'da tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlının, ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde saklandığını belirledi.

        Farklı güzergahları kullanarak hareket ettiği saptanan firari şüpheli, narenciye bahçesinde yakalandı.

        Yapılan incelemelerde, zanlının olaydan sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı da tespit edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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