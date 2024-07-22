Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayan firari zanlı saklandığı bahçede yakalandı
Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, saklandığı narenciye bahçesinde gözaltına alındı.
Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, saklandığı narenciye bahçesinde gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesinde 7 Temmuz'da tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlının, ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde saklandığını belirledi.
Farklı güzergahları kullanarak hareket ettiği saptanan firari şüpheli, narenciye bahçesinde yakalandı.
Yapılan incelemelerde, zanlının olaydan sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı da tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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